Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans ve ortaöğretim başvurularına için geri sayım sürerken sınava girecek olan memur adayları sınav tarihlerini araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS sınavı ÖSYM takviminin açıklanmasının ardından KPSS ön lisans, ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri de belli oldu. Peki KPSS ön lisans, ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri ne zaman? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...