Adaylar dikkat! KPSS Ön lisans geç başvuruları başladı mı, ne zaman bitecek? ÖSYM KPSS takvimi ile 2022 KPSS ön lisans geç başvuru tarihi ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?

Son günler! KPSS Ön lisans geç başvuruları ne zaman? 2022 KPSS Ön lisans geç başvuru ücreti kaç TL?

KPSS ön lisans geç başvuru tarihleri günün en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Güncellenen KPSS sınav takvimi ile başvuru tarihleri netlik kazandı. 3-16 Ağustos günleri arasında alınan KPSS ön lisans başvuru tarihleri uzatıldı. Geri sayım devam ederken güncel tarihleri sizler için haberimizde derledik. İşte detaylar...

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