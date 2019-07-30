KPSS ÖABT soruları ve cevapları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. ÖSYM tarafından KPSS A Grubu Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınavı 28 Temmuz'da gerçekleşmişti. Sınavın ardından adaylar KPSS ÖABT sorularının yayınlanmasını bekliyor. Peki, KPSS sonuçları tarihi ile ilgili açıklama geldi mi? Ayrıntılar haberimizde...

KPSS ÖABT SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

KPSS ÖABT soruları ve cevapları kitapçığının bu hafta içerisinde yayınlanması öngörülüyor. Konuyla ilgili ÖSYM'den henüz açıklama gelmedi.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2019

KPSS sonuçları ÖSYM'nin belirlediği takvime göre 29 Ağustos'ta erişime açılacak.