KPSS ÖABT ikinci oturum sınavının ardından binlerce aday soru ve cevap anahtarının açıklanacağı tarihi merakla bekleyecek. 2019 KPSS ÖABT sınav sonuçları için ÖSYM'den açıklama geldi. Peki KPSS ÖABT soru ve cevapları yayınlandı mı? 2019 KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS sınavına dair ayrıntılar...

KPSS ÖABT SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ÖABT sorularının ve cevaplarının açıklanacağı tarih ile ilgili ÖSYM tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

21 Mayıs 2017 tarihinde uygulanan 2017-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) Temel Soru Kitapçıkları, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 23 Mayıs 2017 tarihinde saat 14:30’dan itibaren erişime açılmıştı. Sınava başvuran adaylar 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden saat 14:30'dan itibaren T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebildiler.

KPSS ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019 KPSS ÖABT sonuçları 29 Ağustos tarihinde erişime açılacak. Adaylar sonuçları ÖSYM'nin resmi sitesinden sorgulayabilecek.

ÖABT SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.