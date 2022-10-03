Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
KPSS ÖABT Sonuçları Açıklandı mı, Ne Zaman Açıklanacak? 2022 KPSS Lisans ÖABT Sonuç Sorgulama Ekranı: TIKLA SORGULA!

KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS Lisans ÖABT sonuç sorgulama

KPSS ÖABT sınavı 2 Ekim Pazar günü tamamlandı. 2022 KPSS Lisans maratonunun son oturumunun tamamlanmasının ardından gözler sonuç tarihlerine çevrildi. Binlerce öğretmen adayı KPSS ÖABT sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorguluyor. İki oturum halinde yapılan KPSS ÖABT sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı şimdiden merak konusu olurken söz konusu sınavın sona ermesiyle birlikte ÖSYM KPSS ÖABT soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı. Sınav sonuçları ise takvime göre ekim ayında belli olacak. Peki, KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 KPSS Lisans ÖABT sonuç tarihi ve sonuç sorgulama ekranı!

03.10.2022 - 11:52 | Güncelleme: ABONE OL

  • KPSS ÖABT sınavı 2 Ekim iki farklı oturum halinde gerçekleşti. İlk oturumu 10.15'te başlayan KPSS ÖABT sınavı için ikinci oturumunun da tamamlanmasıyla birlikte gözler ÖSYM'ye çevrildi. Sınavdan çıkan adaylar için sonuç tarihleri gündemdeki yerini aldı. KPSS oturumlarının tamamlanmasının akabinde son olarak öğretmen adaylarının gireceği KPSS ÖABT sınavları da tamamlanmış oldu. Böylelikle bu yıl Lisans için KPSS maratonu son buldu. Peki, KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS Lisans ÖABT sonuç tarihi!

  • KPSS ÖABT SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!

    ÖSYM'den sınav soruları yayımlandı! Sınavın tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde sorular ve cevap anahtarları erişime açıldı. 

    KPSS ÖABT SINAV SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

  • DUYURU (02 Ekim 2022)

    2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

    02 Ekim 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için % 10’ları) aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

    Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 02 Ekim 2022 tarihinde saat 18.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecektir. Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci, 12 Ekim 2022 tarihinde saat 23.59’da sonlanacaktır.

    Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

    Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    ÖSYM BAŞKANLIĞI

  • KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2022-KPSS Lisans Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri; KPSS Lisans (Alan Bilgisi) , KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınav sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.

  • Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.