Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

KPSS ÖABT sınavı ne zaman yapılacak? 2022 KPSS ÖATBT sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

KPSS 2022 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı için geri sayım başladı. Adaylar, ÖSYM tarafından ÖABT sınav giriş yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. Öğretmen olmak isteyen binlerce aday, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Peki ÖABT sınavı ne zaman, hangi gün gerçekleşecek ve sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İşte haberimizin detayları...

20.09.2022 - 17:47 | Güncelleme: ABONE OL

  • KPSS ÖABT tarihi heyecanla bekleniyor. ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Lisans sınavının Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları yapıldı. Şimdi sırada ise KPSS alan bilgisi sınavları var. Öğretmen olmak isteyen adaylar ise KPSS ÖABT oturumuna katılacak. İşte ÖABT sınavı iken ilgili merak edilenler...

  • KPSS ÖABT NE ZAMAN?

    2022 KPSS ÖABT sınavı 2 Ekim 2022 tarihinde düzenlenecek. Sınav saat 10:15'te başlayacak. ÖABT’de 120 dakikalık testlerde ilk 90 dakikası ve son 15 dakikası içinde; 150 dakikalık testlerde ilk 110 dakikası ve son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmek yasaktır.

  • KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

    2022 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı için giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Sınav giriş belgesi erişime açıldığında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden görüntülenebilecek.

  • ÖABT NEDİR, KİMLER KATILABİLİR?

    KPSS ÖABT; Öğretmenlik Alan Bilgisi’dir. Öğretmen adayları bu sınava giriyorlar. Millî Eğitim Bakanlığının öğretmen kadrolarına başvuracakların sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak ÖABT’ye katılmaları zorunludur.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.