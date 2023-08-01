KPSS ÖABT sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? KPSS ÖABT sınav giriş yerleri...

ALINAN PUANLARIN GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADAR OLACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından alınan karara göre, sınav puanlarının geçerlilik tarihleri şu şekilde:

2023-KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak ancak öğretmen adayları için 2023-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yılla sınırlı kalacak.