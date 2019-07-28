KPSS ÖABT sınav sonucu ne zaman açıklanır? ÖSYM'den KPSS ÖABT sınav sonuçlarıyla ilgili açıklama gel

KPSS ÖABT sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 28 Temmuz'da binlerce adayın katılımıyla gerçekleşen KPSS A Grubu Öğretmenlik Alan Bilgisi Testinin ardından ÖSYM tarafından sonuçların açıklanması bekleniyor. Peki, KPSS ÖABT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde...

KPSS ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2019 KPSS ÖABT sonuçları 29 Ağustos'ta erişime açılacak. Adaylar sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesinden sorgulayabilecek.

KPSS ÖABT SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2019

KPSS ÖABT sorularının ve cevaplarının açıklanacağı tarih ile ilgili ÖSYM tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

21 Mayıs 2017 tarihinde uygulanan 2017-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) Temel Soru Kitapçıkları, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 23 Mayıs 2017 tarihinde saat 14:30’dan itibaren erişime açılmıştı. Sınava başvuran adaylar 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden saat 14:30'dan itibaren T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebildiler.