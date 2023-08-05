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        Haberler Gündem KPSS ÖABT saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? İşte ÖSYM 2023 KPSS ÖABT sınav tarihi

        KPSS ÖABT oturumu saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

        Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) için geri sayım sürüyor. Başvuruları 16 - 29 Mayıs 2023 tarihleri arasında alınan KPSS Lisans sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT kapsamında gerçekleştiriliyor. Sınava katılacak adaylar için "KPSS saat kaçta başlıyor ve bitiyor?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, 2023 KPSS ÖABT sınav saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2023 - 09:55
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        • 1

          Kamu Personel Seçme Sınavı ÖABT oturumu için geri sayım devam ediyor. Sınava artık sayılı saatlerin kalmasıyla "KPSS ne zaman, saat kaçta başlayacak?" araması da sıklaştı. İşte, ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek KPSS ÖABT sınav tarihi, saati ve konuya ilişkin merak edilen güncel bilgiler...

        • 2

          KPSS ÖABT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, ÖABT saat 10.15'te başlayacak ve 12.45'te sona erecek, ÖABT İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı saat 14.45'te başlayacak ve 16.45'te sonra erecek.

          Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar 30 dakika ek engelli sürelerini kullanabilecek. Adaylara alanlarına bağlı olarak 75 soru için 120 veya 150 dakika cevaplama süresi verilecek.

        • 3

          KPSS SINAV TAKVİMİ

          2023-KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. ve 2. oturumu 29 Temmuz 2023 tarihlerinde,

          2023-KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. oturumu 30 Temmuz 2023 tarihlerinde,

          2023-ÖABT 6 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

        • 4

          2023 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          6 Ağustos'ta tamamlanacak KPSS maratonu sonrasında ÖSYM, 25 Ağustos 2023 tarihinde sonuçları açıklayacak.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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