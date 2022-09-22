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KPSS ÖABT GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA: KPSS ÖABT sınav yerleri belli oldu mu? 2022 KPSS ÖABT ne zaman?

KPSS ÖABT giriş belgesi erişime açıldı! KPSS ÖABT giriş belgesi nasıl alınır? 2022 KPSS ÖABT ne zaman?

2022 KPSS ÖABT sınav giriş belgesi erişime açıldı! İptal edilen KPSS’nin ardından yeni sınav düzenlendi. KPSS lisans GY-GK ve Eğitim Bilimleri sınavlarının tamamlanmasının akabinde ÖABT oturumu düzenlenecek. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi için geri sayım başladı. Peki, KPSS ÖABT sınav yerleri belli oldu mu? 2022 KPSS ÖABT ne zaman? İşte KPSS ÖABT giriş belgesi sorgulama ekranı…

22.09.2022 - 15:26 | Güncelleme: ABONE OL

  • 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı için geri sayım başladı. Sınava girecek olan adaylar giriş yerlerini merak ediyor. Sınav için heyecanlı bekleyiş başlamışken ÖSYM tarafından son dakika giriş belgeleri erişime açıldı. Peki ÖABT giriş belgesi nasıl alınır? 2022 KPSS ÖABT ne zaman? İşte KPSS ÖABT giriş belgesi sorgulama

  • KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

    2022 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı için giriş belgesi ÖSYM tarafından erişime açıldı. Sınav giriş belgesi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yayımlandı.

    KPSS ÖABT GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

  • KPSS 2022 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇILANACAK?

    ÖSYM takvimine göre sınavların sonuçları 21 Ekim'de açıklanacak. Ön lisans mezunlarının gireceği 9 Ekim'de düzenlenecek 2022-KPSS Ön Lisans sonuçları ise 3 Kasım'da ilan edilecek.

  • KPSS ÖABT SINAVI NE ZAMAN?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimiyle birlikte ÖABT sınavı tarihi belli oldu.

  • Buna göre; KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 2 Ekim'de saat 10.15'te, ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak.

    ÖABT'de 120 dakikalık testlerde ilk 90 dakikası ve son 15 dakikası içinde; 150 dakikalık testlerde ilk 110 dakikası ve son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmek yasaktır.

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