2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı için geri sayım başladı. Sınava girecek olan adaylar giriş yerlerini merak ediyor. Sınav için heyecanlı bekleyiş başlamışken ÖSYM tarafından son dakika giriş belgeleri erişime açıldı. Peki ÖABT giriş belgesi nasıl alınır? 2022 KPSS ÖABT ne zaman? İşte KPSS ÖABT giriş belgesi sorgulama…