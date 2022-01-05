2022 KPSS'ye ilişkin ÖSYM'den resmi açıklama geldi. Şimdiden hazırlıklarına devam eden binlerce aday, önümüzdeki yıl KPSS'nin ne zaman ve hangi tarihte yapılacağı ve başvuru tarihlerinin ne zaman olduğuna ilkişkin aramalar yapıyor. İşte KPSS 2022 ilgili tüm ayrıntılar...