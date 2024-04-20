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        Haberler Gündem KPSS ne zaman ve kaç gün kaldı? ÖSYM sınav takvimi ile 2024 KPSS Lisans, Ön lisans, Ortaöğretim sınav ve başvuru tarihi

        KPSS ne zaman, hangi tarihte? İşte KPSS başvuru ve sınav tarihleri

        Kamu Personel Seçme Sınavı için araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Binlerce adayın gözü Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Lisans - Önlisans ve Ortaöğretim oturumlarının tarihlerine çevrildi. Peki, KPSS 2024 ne zaman, ayın kaçında yapılacak? İşte KPSS oturumları hakkında merak edilen güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2024 - 18:45 Güncelleme: 20.04.2024 - 18:45
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        • 1

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. KPSS'nin önlisans ve ortaöğretim oturumları iki yıl arayla düzenlenen lisans oturumları ise her yıl düzenleniyor. Sınava katılım gösterecek adaylar için "KPSS ne zaman, ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı?" sorularının yanıtlarını haberimizde paylaştık. İşte 2024 KPSS tarihi...

        • 2

          KPSS 2024 ORTAÖĞRETİM (LİSE) NE ZAMAN?

          KPSS Ortaöğretim sınavı için başvurular 18 Temmuz – 30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak. 15 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşecek sınavın sonuçları 4 Ekim 2024’te açıklanacak.

        • 3

          KPSS 2024 ÖNLİSANS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

          KPSS Önlisans sınavı için başvurular 13 Haziran – 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak. Sınav, 1 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşecek. Sınava ilişkin sonuçlar 20 Eylül’de ilan edilecek.

        • 4

          2024 KPSS LİSANS SINAVLARI NE ZAMAN?

          2024 KPSS Lisans Sınavı için 3 Mayıs – 15 Mayıs 2024 tarihleri arasında başvurular alınacak. Genel Yetenek- Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Sınavı 14 Temmuz’da gerçekleştirilecek. Alan Bilgisi 1. Gün sınavları 20 Temmuz’da, Alan Bilgisi 2. Gün sınavları 21 Temmuz’da yapılacak. Son olarak ÖABT ise 4 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak.

        • 5

          KPSS DHBT NE ZAMAN?

          2024 DHBT sınavı başvuruları 9 Ağustos – 15 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak ve sınav 22 Eylül tarihinde yapılacak. Son olarak DHBT sınavının sonuçları ise 16 Ekim’de ilan edilecek.

        • 6

          2024 KPSS SINAV TAKVİMİ

          Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz,

          Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz, 2. gün oturumları 21 Temmuz,

          KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos,

          KPSS Ön Lisans 1 Eylül,

          KPSS Ortaöğretim 15 Eylül,

          KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül’de yapılacak.

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