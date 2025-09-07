Habertürk
        KPSS ne zaman, saat kaçta ve kaç dakika sürecek? KPSS kaçta bitecek? 2025 KPSS Lisans ve Genel Kültür- Yetenek sınav tarihi

        KPSS ne zaman, saat kaçta ve KPSS kaçta bitecek? 2025 KPSS Lisans ve Genel Kültür- Yetenek sınav tarihi

        ÖSYM tarafından KPSS tarihi duyuruldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür (GY-GK), Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi oturumları için başvurular tamamlandı. Eylül ayında uygulanacak olan KPSS 2025 tarihi, sınav süresi ve saati merak ediliyor. Peki, KPSS ne zaman, saat kaçta ve kaç dakika sürecek? İşte, 2025 KPSS Lisans ve Genel Kültür- Yetenek sınav tarihi

        Habertürk
        Giriş: 07.09.2025 - 07:27 Güncelleme: 07.09.2025 - 12:37
          KPSS sınav tarihi, saati ve kaç dakika süreceği belli oldu. Kamuda istihdam sağlamak isteyen vatandaşlar KPSS giriş belgesini alarak sınava girmesi gerekecek. Bir hafta aranın ardından Alan Bilgisi sınavı uygulanacak. Peki, KPSS ne zaman, saat kaçta ve kaç dakika sürecek? İşte KPSS tarihi ve saatine ilişkin bilgiler…

          KPSS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

          KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavı 7 Eylül 2025 saat 10:15'te. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

          KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. gün sınavı 13 Eylül 2025 saat 10:15'te. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

          KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. gün sınavı 14 Eylül 2025 saat 10:15'te uygulanacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

          KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI

          2025-KPSS A Grubu Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı.

          2025-KPSS A Grubu Sınavı’nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri binalara/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

          KPSS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

