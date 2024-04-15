KPSS sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. ÖSYM sınav takvimiyle birlikte Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans, önlisans, ortaöğretim için ayrı ayrı sorgulamalar başladı. Genel Yetenek-Genel Kültür (GY-GK), Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınav ücretleri yatırıldıktan sonra başvurular tamamlanacak ve sınava girilecek. İşte, 2024 KPSS sınav ve başvuru tarihleri hakkında merak edilenler…