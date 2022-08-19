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KPSS ne zaman? İptal edilen 2022 KPSS Lisans Sınavı ne zaman? ÖSYM'den önemli açıklama

KPSS Lisans Sınavı ne zaman? 2022 KPSS Lisans Sınavı iptal edildi. Buna bağlı olarak KPSS Eğitim Bilimleri Sınavları da ertelendi. ÖSYM'den konuyla ilgili açıklama geldi. Sınava giren adaylar merakla "İptal edilen 2022 KPSS Lisans Sınavı ne zaman?" ve "KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı ne zaman?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte ÖSYM'nin KPSS sınav açıklaması...

19.08.2022 - 09:05 | Güncelleme: ABONE OL

  • 2022 KPSS Lisans Sınavı ne zaman? Yediiklim Yayınevi’nin deneme sınavı soruları ile KPSS sınavının soruları arasında bire bir aynı olan sorular tespit edildi. Soruşturma sonrası Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Ali Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı. İptal edilen KPSS sınavlarının yeni tarihleri merak ediliyor. İşte iptal edilen KPSS sınavları yeni tarihleri hakkında merak edilenler...

  • KPSS SINAVLARI İPTAL EDİLDİ!

    ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı. ÖSYM Başkanı Ersoy şu açıklamalarda bulundu:

    6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumları ertelenmiştir.

  • İPTAL EDİLEN KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

    İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni KPSS takvimi, ÖSYM'nin sosyal medya hesabından duyuruldu.

  • ÖSYM sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir. Adaylar sınav merkezi değişiklik taleplerini AİS üzerinden gerçekleştirebileceklerdir" ifadeleri kullanıldı.

  • Ortaya çıkan eksiklik ve aksaklıkları açık yüreklilikle kamuoyuyla paylaşıp, tedbirleri alarak ÖSYM'nin milletin kalbindeki yerini güçlendirmekte kararlıyız."

    Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.

    KPSS sınavı yeni tarihleri ÖSYM tarafından açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

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