KPSS sınav ve başvuru tarihleri sınav takvimi ile belli oldu. Kamu Personel Seçme Sınavı için araştırmalar devam ediyor. Milyonlarca adayın gözü Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Lisans - Önlisans ve Ortaöğretim oturumlarının 2024 tarihlerine çevrildi. Peki, KPSS 2024 ne zaman ve hangi tarihte yapılacak? İşte KPSS oturumları hakkında merak edilen bilgiler...