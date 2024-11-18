KPSS ne zaman? 2025 ÖSYM sınav takvimine göre KPSS sınav ve başvuru tarihi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 sınav ve sonuç açıklama takvimini yayımladı. Yayımlanan takvimin ardından, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) oturumları için tarihler açıklandı.
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Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) tarih için araştırmalar başladı. ÖSYM tarafından açıklanan sınav takviminin ardından, KPSS sınavına katılım sağlayacak olan memur adayları, KPSS ne zaman sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte KPSS tarihleri
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2025 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları, 26 Haziran-10 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak.
KPSS OTURUM TARİHLERİ
KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları 7 Eylül'de, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 13 Eylül'de, 2. gün oturumları ise 14 Eylül'de düzenlenecek.
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KPSS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU
KPSS sonuçları, 10 Ekim'de duyurulacak.
2025 KPSS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ
2025-KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavı 7 Eylül’de,
2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Başvurular 26 Haziran 10 Temmuz arasında gerçekleşecek. Geç başvuru ise 23-24 Temmuz 2025 tarihinde olacak.
KPSS sınav sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak.
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