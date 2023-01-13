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KPSS NE ZAMAN 2023? KPSS sınav takvimi açıklandı mı? ÖSYM yeni sınav takvimi açıklandı mı?

KPSS 2023 ne zaman, tarih belli oldu mu? İşte yeni KPSS takvimi

Yeni yıla girilmesiyle milyonlarca kişinin gündeminde yer alan KPSS sınav takviminin açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz sene KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül 2022 tarihinde yapılırken bu sene KPSS sınavlarının ne zaman düzenleneceği merak konusu oldu. İşte 2023 KPSS tarihleri...

Giriş: 13.01.2023 - 10:37 | Güncelleme: ABONE OL
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  • KPSS sınav takvimi memur adaylarının gündeminde yer alıyor. Yeni sınav takvimi beklenirken gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Geçtiğimiz aylarda yayınlanan sınav takvimi ÖSYM tarafından geri çekilmişti. Peki, 2023 KPSS ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu? İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...

  • ÖSYM SINAV TAKVİMİNİ GERİ ÇEKTİ

    Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) önceki gün yayınladığı sınav takviminde Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) seçim gününe denk geldiği iddiasıyla geri çekti.

    MHP lideri Devlet Bahçeli, Ekim ayında yaptığı konuşmada; seçimlerin 18 Haziran 2023'te yapılacağını söylemişti. ÖSYM tarafından açıklanan takvimde; YKS kapsamında Temel Yeterlik Testi’nin (TYT) 17 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi’nin (YDT) 18 Haziran’da uygulanacağı açıklandı. İki tarihin çakışması özellikle sosyal medyada erken seçim iddialarını alevlendirdi.

  • MKYK toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de konuyla ilgili olarak “Seçim takviminin değişmesi ile ilgili bir değerlendirmemiz yok. Prensip olarak seçim takvimi ile sınav takvimi üst üste gelmez. Bununla ilgili açıklama yapılacaktır" dedi. Çelik’in konuşmasının ardından ÖSYM, sınav takvimini kurumun tüm resmi sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden geri çekti.

    2023 KPSS tarihlerinde herhangi bir değişim söz konusu olursa haberimizde paylaşacağız.

  • 2023 KPSS NE ZAMAN?

    Geçtiğimiz aylarda yayınlanan KPSS 2023 sınav takvimi şu şekildeydi;

    Önümüzdeki yıl KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları yapılmayacak. Sadece KPSS lisans sınavları her yıl organize edilmektedir. ÖSYM'nin ilk yayımladığı sınav takviminde değişiklik olmazsa;

    2023- KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı: 23 Temmuz 2023.

  • KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1 ve 2. gün sınavları: 29-30 Temmuz 2023.

    2023- KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı: 6 Ağustos 2023.

  • 2023 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    KPSS lisans sınavı için başvurular 16-29 Mayıs 2023 tarihlerinde alınacak.

    KPSS lisans sınavı için geç başvuru işlemleri 6-7 Haziran 2023 tarihlerinde alınacak.

  • 2023 ÖSYM SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

    2023 yılı ÖSYM sınav takvimi geçtiğimiz aylarda belli olmuş fakat YKS sınavlarının seçim tarihiyle denk gelmesi nedeniyle geri çekilmişti.

    ÖSYM, sınav takvimiyle ilgili çalışmasını henüz bitirmediği için önümüzdeki yılın sınav takvimi henüz belli olmadı. Fakat açıklanacak olan takvimde sadece YKS sınavları için tarihin değişmesi bekleniyor.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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