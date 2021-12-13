Devlet kadrolarında görev yapmak isteyen vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de 2022 KPSS tarihleri. İşte gün itibariyle açıklanan 2022 KPSS tarihleri...

KPSS TARİHLERİ

2022 KPSS tarihleri:

EKPSSS 24 Nisan,

KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz,

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos,