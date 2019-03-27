KPSS 2019 sınavı ne zaman, başvuru tarihleri ne zaman? Şeklindeki sorular adaylar tarafından merak ediliyor. Kamu görevlisi olarak çalışmak isteyen ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunu vatandaşlar KPSS sınavı için heyecanlı bekleyişleri sürüyor. ÖSYM konuyla ilgili resmi internet sayfasında bir duyuru yayımladı. Duyuruda 2019 KPSS sınav tarihleri ve başvuru işlemleri de yer alıyor.

KPSS NE ZAMAN?

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR,EĞİTİM BİLİMLERİ)



Sınav başvuru tarihleri: 3 - 15 Mayıs 2019



Sınav tarihi: 14 Temmuz 2019



Sınavın sonuç tarihi: 29 Ağustos 2019



Kamu Personel Seçme Sınavı 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün



Sınav başvuru tarihi: 3 - 15 Mayıs 2019



Sınav tarihi: 20 Temmuz 2019



Sınav sonuç tarihi: 29 Ağustos 2019



Kamu Personel Seçme Sınavı 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün



Sınav başvuru tarihi: 3 - 15 Mayıs 2019



Sınav tarihi: 21 Temmuz 2019



Sınav sonuç tarihi: 29 Ağustos 2019



Kamu Personel Seçme Sınavı 2019-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)



Sınav başvuru tarihi: 3 - 15 Mayıs 2019



Sınav tarihi: 28 Temmuz 2019



Sınav sonuç tarihi: 29 Ağustos 2019

KPSS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

KPSS sınavı için başvuruda bulunacak olan vatandaşlar aşağıdaki uyarılara dikkat etmeli,

Başvurular elektronik ortamda alınacaktır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) ve eğitim bilgisi bulunan (**) adaylar, başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabileceklerdir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan

adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır. Adaylar, başvuru merkezinden yapacakları başvuruda başvuru hizmeti ücreti ödeyeceklerdir.

* Geçerli Fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf, geçerli fotoğraftır.



* * Eğitim Bilgisi: Eğitim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) veya ÖSYM arşivi kaynaklı olup bu bilgilerinde herhangi bir düzeltme/değişiklik bulunmayanlar. (Adayların ön lisans eğitim bilgileri Yükseköğretim Bilgi Sisteminden (YÖKSİS) alınarak başvuru ekranına yansıtılacaktır. Eğitim bilgileri Yükseköğretim Bilgi Sistemine (YÖKSİS) dahil olmayan adayların varsa ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki eğitim bilgileri, başvuru ekranına yansıtılacaktır.)