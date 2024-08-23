KPSS tercih tarihleri araştırılıyor. Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Tercih işlemleri ÖSYM duyuruları ile bekleniyor. Bilindiği gibi bugün KPSS sonuçları açıklanacak. Peki KPSS lisans tercihleri ne zaman, kılavuz yayınlandı mı, hangi tarihte?