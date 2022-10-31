KPSS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



KPSS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Kılavuzun yayınlanması ile birlikte KPSS tercihlerine ilişkin detaylar belli olacak. Tercih kılavuzunun yayınlanacağı tarih ile ilgili bir açıklama geldiğinde detaylara bu haber üzerinden ulaşabilirsiniz.