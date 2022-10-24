KPSS lisans tercih sürecinde heyecanlı bekleyiş sürüyor. KPSS lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, tercih sürecini beklemeye başladı. ÖSYM tarafından yayınlanacak tercih kılavuzunun ne zaman erişime açılacağı ise merak konusu oldu. Peki KPSS lisans tercihleri ne zaman? 2022 KPSS lisans tercih kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...