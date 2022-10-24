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KPSS lisans tercihleri ne zaman? 2022 KPSS lisans tercih kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

KPSS lisans tercihleri ne zaman? 2022 KPSS lisans tercih kılavuzu yayınlandı mı?

KPSS lisans sonuçları 21 Ekim tarihinde erişime açılırken, gözler KPSS tercih sürecine çevrildi. KPSS puanı ölçüsünde tercih işlemlerini gerçekleştirecek memur adayları, ÖSYM tarafından yayınlanacak tercih kılavuzunun ne zaman, hangi tarihte yayınlanacağını araştırmaya başladı. İşte 2022 KPSS lisans tercihlerinin başlayacağı tarih...

Giriş: 24.10.2022 - 21:14 | Güncelleme: ABONE OL

  • KPSS lisans tercih sürecinde heyecanlı bekleyiş sürüyor. KPSS lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar,  tercih sürecini beklemeye başladı. ÖSYM tarafından yayınlanacak tercih kılavuzunun ne zaman erişime açılacağı ise merak konusu oldu. Peki KPSS lisans tercihleri ne zaman? 2022 KPSS lisans tercih kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

  • KPSS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    KPSS tercihlerinin ne zaman başlayacağı henüz belli değil. KPSS tercihlerinin başlayacağı tarih, tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından netlik kazanacak.

  • KPSS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    KPSS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Kılavuzun yayınlanması ile birlikte KPSS tercihlerine ilişkin detaylar belli olacak. Tercih kılavuzunun yayınlanacağı tarih ile ilgili bir açıklama geldiğinde detaylara bu haber üzerinden ulaşabilirsiniz.

     

  • KPSS TERCİHLERİ NEREDEN YAPILACAK?

    KPSS tercih işlemleri, belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştiriyor. Tercih işlemi yapmak isteyen adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine giriş yapıyor.

     

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