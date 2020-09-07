KPSS soru ve cevapları için meraklı bekleyiş başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il merkezi ve KKTC Lefkoşa dahil 95 sınav merkezinde yapılan sınavın Genel Kültür-Genel Yetenek'ten oluşan sabah oturumunda adaylara 120 soru yöneltildi ve 130 dakika süre verildi. Sınavın öğleden sonraki oturumu KPSS Lisans Eğitim Bilimleri ise saat 14.45'te başlayacak. Adaylara 100 dakika süre verilecek ve 80 soru yöneltilecek. KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS Lisans soru ve cevapları yayımlandı mı? İşte detaylar...

KPSS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

ÖSYM KPSS soru ve cevapları henüz yayınlanmadı. KPSS sınavları bittikten sonra ÖSYM tarafından erişime açılması bekleniyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yayınlanacak olan, 2020-KPSS Lisans sınavına giren adayların cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları, sınav soruları ve soruların doğru cevapları "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 10 gün süreyle erişime açık olacak. Erişime açılır açılmaz bu sayfadan duyurulacaktır.

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans sonuçları ÖSYM tarafından 22 Ekim'de açıklanacak. ÖSYM erken tarihte sürpriz yapmazsa KPSS sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde duyurulması bekleniyor.

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVLARI NE ZAMAN?

2020-KPSS lisans alan bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) 12 Eylül'de saat 10.15'te; 2020-KPSS alan bilgisi sınavları 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) aynı gün saat 14.45'te; 2020-KPSS lisans alan bilgisi sınavları (işletme, muhasebe, istatistik) 13 Eylül saat 10.15'te düzenlenecek.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 20 Eylül'de saat 10.15'te; ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak.

ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 22 Ekim'de açıklanacak.

KPSS'DE KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün verdiği bilgiye göre, sınavda koronavirüs salgınına karşı tedbirler alındı. maratonu, "Genel Kültür-Genel Yetenek" ve "Eğitim Bilimleri" oturumuyla başladı. Lisans Eğitim Bilimleri sınavı, öğleden sonra saat 14.45'te yapılacak.

Buna göre, sınav öncesi binaların detaylı temizliği yapılarak dezenfekte edildi. Koronavirüs önlemleri kapsamında, adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı, isteyen adaylar kendileri de dezenfektanlarını yanlarında getirdi.

Sınav görevlilerine maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven de dağıtıldı. İsteyen adaylar ve görevliler, kendi maskeleri ve siperlikleriyle de sınava girdi. Sınav görevlilerinin Kovid-19 durumları HES kodları aracılığıyla takip edildi.