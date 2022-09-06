Kamuda kariyer yapmak ve memur olmak isteyen binlerce vatandaşımız KPSS Lisans sınavında ter dökecek. ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Lisans sınavının giriş belgesinin yayımlanıp yayımlanmadığı merak konusu oldu. Peki, KPSS Lisans sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak? 2022 ÖSYM KPSS Lisans sınav giriş belgesi sorgulama...