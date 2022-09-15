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KPSS Lisans saat kaçta ve hangi gün? ÖSYM KPSS sınavı ne kadar, kaç dakika sürüyor ve kaçta bitiyor 2022? KPSS son giriş saati

KPSS Lisans saat kaçta ve hangi gün? ÖSYM KPSS sınavı ne kadar sürüyor 2022?

6 Ağustos'ta iptal edilen KPSS 2022'nin yeni sınav tarihi geldi çattı. Bir kez daha yurdumuzun dört bir yanında sınava girecek binlerce aday; sınavın saat kaçta başladığını, kaç saat sürdüğünü ve sınava son giriş saatini merak ediyor. İşte, KPSS Lisans 2022 sınavı ile ilgili tüm bilgiler...

15.09.2022 - 17:02 | Güncelleme: ABONE OL

  • İptal edilen KPSS oturumlarının yeni tarihlerine kısa bir süre kala sınavlarda ter dökecek adaylar; sınavların gününü ve saatini merak ediyor. Konuyla ilgili olarak sınavların yapılacağı binalara girilecek son saat de araştırılanlar arasında. İşte, 2022 KPSS lisans oturumları ile ilgili bilgiler...

  • KPSS LİSANS (GENEL KÜLTÜR) OTURUMU HANGİ GÜN 2022?

    2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 18 Eylül 2022 tarihinde yapılacak.

    Zorlu sınav 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek.

  • KPSS LİSANS (EĞİTİM BİLİMLERİ) OTURUMU HANGİ GÜN 2022?

    2022-KPSS Lisans Sınavının Eğitim Bilimleri oturumu 18 Eylül 2022 tarihinde yapılacak.

    Zorlu sınav 14:45'te başlayacak ve 130 dakika sürecek.

  • KPSS SON GİRİŞ SAATİ NE ZAMAN?

    KPSS Genel Kültür oturumunda ter dökecek adaylar saat 10.00’a kadar, KPSS Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adaylar ise 14.30'a kadar binalara giriş yapmak zorundalar.

    Söz konusu saatten sonra sınav adaylar binalarına alınmayacak.

  • YENİ 2022 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

    ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından;

    2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde,

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