KPSS lisans oturumları yarın başlıyor

Genel yetenek ve genel kültür oturumu saat 10.15'te başlayacak. Sınavda 120 soruya karşılık adaylara 130 dakika süre verilecek.
Eğitim bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak. Adaylara 100 dakika süre verilecek ve 80 soru yöneltilecek.
Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonraki oturumlarında ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
ALAN BİLGİSİ SINAVLARI GELECEK HAFTA BAŞLAYACAK
2022-KPSS lisans alan bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) 6 Ağustos'ta saat 10.15'te; alan bilgisi 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) aynı gün saat 14.45'te; alan bilgisi 3. oturumu (işletme, muhasebe, istatistik) 7 Ağustos saat 10.15'te düzenlenecek.
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 14 Ağustos'ta saat 10.15'te; ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak.
ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 2 Eylül'de açıklanacak.
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