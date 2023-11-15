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        Haberler Gündem KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınav tarihleri: ÖSYM 2024 KPSS ne zaman yapılacak ve başvurular hangi ay başlayacak?

        KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınav tarihleri: 2024 KPSS ne zaman?

        2023-2024 yılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimi yayımlandı. Sınav takviminin yayımlanmasıyla; KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri netlik kazanmış oldu. Bilindiği üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans ve ortaöğretim oturumları iki yıl ara ile lisans oturumları ise her yıl düzenlenmektedir. İşte 2024 KPSS başvuru ve sınav tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2023 - 09:56 Güncelleme: 15.11.2023 - 09:56
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        • 1

          KPSS başvuru ve sınav tarihleri memur adaylarının gündemini meşgul etmeye başladı. ÖSYM sınav takvimi geçtiğimiz günlerde yayımlanması, "2024 KPSS ne zaman, başvurular hangi tarihte başlıyor?" Sorularını beraberinde getirdi. İşte 2024 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, KPSS lisans Alan Bilgisi, KPSS lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi, ÖABT, ön lisans, ortaöğretim KPSS başvuru ve sınav tarihleri...

        • 2

          2024 KPSS LİSANS NE ZAMAN?

          ÖSYM'nin 2024 sınav takvimi belli oldu. Buna göre,

          2024 KPSS lisans oturumu (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 14 Temmuz 2024 tarihinde; KPSS lisans (Alan Bilgisi) 1. gün oturumu 20 Temmuz tarihinde, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün oturumu 21 Temmuz tarihinde; KPSS Lisans (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ÖABT ise 8 Ağustos tarihinde yapılacak.

        • 3

          KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

          KPSS'nin ön lisans oturumu 1 Eylül tarihinde yapılacak; bu sınava ilişkin başvurular ise 13 Haziran ile 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

        • 4

          KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

          KPSS'nin ortaöğretim sınavı ise 15 Eylül tarihinde yapılacak; bu sınava ilişkin başvurular ise 18 Temmuz ile 30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

        • 5

          KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

          Bu sınavlara ilişkin başvurular ise 3 Mayıs ile 15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.

        • 6

          KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN?

          KPSS'nin Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumu 22 Eylül tarihinde yapılacak; bu sınava ilişkin başvurular ise 9 Ağustos ile 15 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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