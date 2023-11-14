Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınav tarihleri: 2024 KPSS ne zaman, başvurular hangi tarihte başlıyor?

        KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınav tarihleri: 2024 KPSS ne zaman?

        2023-2024 yılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimi yayımlandı. Sınav takviminin yayımlanmasıyla; KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri netlik kazanmış oldu. Bilindiği üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans ve ortaöğretim oturumları iki yıl ara ile lisans oturumları ise her yıl düzenlenmektedir. İşte 2024 KPSS başvuru ve sınav tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2023 - 01:29 Güncelleme: 14.11.2023 - 01:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          KPSS başvuru ve sınav tarihleri memur adaylarının gündemini meşgul etmeye başladı. ÖSYM sınav takvimi geçtiğimiz günlerde yayımlanması, "2024 KPSS ne zaman, başvurular hangi tarihte başlıyor?" Sorularını beraberinde getirdi. İşte 2024 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, KPSS lisans Alan Bilgisi, KPSS lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi, ÖABT, ön lisans, ortaöğretim KPSS başvuru ve sınav tarihleri...

        • 2

          2024 KPSS LİSANS NE ZAMAN?

          ÖSYM'nin 2024 sınav takvimi belli oldu. Buna göre,

          2024 KPSS lisans oturumu (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 14 Temmuz 2024 tarihinde; KPSS lisans (Alan Bilgisi) 1. gün oturumu 20 Temmuz tarihinde, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün oturumu 21 Temmuz tarihinde; KPSS Lisans (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ÖABT ise 8 Ağustos tarihinde yapılacak.

        • 3

          KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

          KPSS'nin ön lisans oturumu 1 Eylül tarihinde yapılacak; bu sınava ilişkin başvurular ise 13 Haziran ile 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

        • 4

          KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

          KPSS'nin ortaöğretim sınavı ise 15 Eylül tarihinde yapılacak; bu sınava ilişkin başvurular ise 18 Temmuz ile 30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

        • 5

          KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

          Bu sınavlara ilişkin başvurular ise 3 Mayıs ile 15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.

        • 6

          KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN?

          KPSS'nin Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumu 22 Eylül tarihinde yapılacak; bu sınava ilişkin başvurular ise 9 Ağustos ile 15 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Hamas: 70 rehineyi bırakmaya hazırız
        Hamas: 70 rehineyi bırakmaya hazırız
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        İzlanda'da volkanik patlama riski yüksek
        İzlanda'da volkanik patlama riski yüksek
        Gazze hükümeti açıkladı: 11 bin 240 kişi yaşamını yitirdi
        Gazze hükümeti açıkladı: 11 bin 240 kişi yaşamını yitirdi
        ABD Başkanı Biden'ın torununun aracına girmeye çalıştılar
        ABD Başkanı Biden'ın torununun aracına girmeye çalıştılar
        AB: Filistinliler için bir devlet inşa etmeliyiz
        AB: Filistinliler için bir devlet inşa etmeliyiz
        Sakatlıklar araştırılıyor!
        Sakatlıklar araştırılıyor!
        Asansör kazasında tutuklu sayısı 2 oldu
        Asansör kazasında tutuklu sayısı 2 oldu
        Kayseri'de kan donduran cinayet
        Kayseri'de kan donduran cinayet
        Rekorunu geliştirdi!
        Rekorunu geliştirdi!
        Göz göre gelen cinayet! Sosyal medyadan paylaşmış...
        Göz göre gelen cinayet! Sosyal medyadan paylaşmış...
        "Sokak kavgası mı, futbol maçı mı?"
        "Sokak kavgası mı, futbol maçı mı?"
        DSÖ Sözcüsü'nden Habertürk'e açıklamalar
        DSÖ Sözcüsü'nden Habertürk'e açıklamalar
        Hakan Çalhanoğlu tarihe geçti!
        Hakan Çalhanoğlu tarihe geçti!
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Kötü anılarınızı unutmaya yardım eden terapi
        Kötü anılarınızı unutmaya yardım eden terapi
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Habertürk Anasayfa