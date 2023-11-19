KPSS başvuru ve sınav tarihleri: 2024 KPSS ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu?
KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınav tarihleri, ÖSYM tarafından yayımlanan 2023-2024 yılı sınav takvimi ile netlik kazandı. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans ve ortaöğretim oturumları iki yılda bir gerçekleşirken, lisans oturumları her yıl uygulanmaktadır. Memur olma hayaliyle çalışmalarını sürdüren adaylar, 2024 yılı KPSS başvuru ve sınav tarihlerini gündemine aldı. İşte 2024 KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınav tarihleri...
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KPSS başvuru ve sınav tarihleri memur adaylarının gündemini meşgul etmeye başladı. ÖSYM sınav takvimini yayımlamasının ardından KPSS, YKS, DGS, ALES, EKPSS, MSÜ sınav tarihleri netlik kazanmış oldu. Peki, "2024 KPSS ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu?" İşte 2024 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, KPSS lisans Alan Bilgisi, KPSS lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi, ÖABT, ön lisans, ortaöğretim KPSS başvuru ve sınav tarihleri...
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2024 KPSS LİSANS NE ZAMAN?
ÖSYM'nin 2024 sınav takvimi belli oldu. Buna göre,
2024 KPSS lisans oturumu (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 14 Temmuz 2024 tarihinde; KPSS lisans (Alan Bilgisi) 1. gün oturumu 20 Temmuz tarihinde, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün oturumu 21 Temmuz tarihinde; KPSS Lisans (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ÖABT ise 8 Ağustos tarihinde yapılacak.
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KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?
KPSS'nin ön lisans oturumu 1 Eylül tarihinde yapılacak; bu sınava ilişkin başvurular ise 13 Haziran ile 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.
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KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?
KPSS'nin ortaöğretim sınavı ise 15 Eylül tarihinde yapılacak; bu sınava ilişkin başvurular ise 18 Temmuz ile 30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.
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KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Bu sınavlara ilişkin başvurular ise 3 Mayıs ile 15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.
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KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN?
KPSS'nin Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumu 22 Eylül tarihinde yapılacak; bu sınava ilişkin başvurular ise 9 Ağustos ile 15 Ağustos tarihleri arasında alınacak.
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