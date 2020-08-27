KPSS Lisans "Genel Yetenek-Genel Kültür" ve "Eğitim Bilimleri" oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

Adaylar, 6 Eylül'de yapılacak 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için saat 10.00’dan sonra, aynı gün yapılacak 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu için saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, adayların https://ais.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM AİS Mobil uygulamasından sınava giriş belgelerine ulaşabileceklerini belirterek, tüm adaylara başarılar diledi.