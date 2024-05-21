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        Haberler Bilgi Gündem KPSS lisans geç başvuru tarihi: KPSS geç başvuruları ne zaman başlıyor, nasıl başvuru yapılır?

        KPSS lisans geç başvuru tarihi: KPSS geç başvuruları ne zaman başlıyor?

        3 Mayıs tarihinde başlayan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans başvuruları, 15 Mayıs tarihinde sona erdi. Belirtilen tarihler arasında başvuru yapamayan memur adayları, KPSS lisans geç başvuruların başlayacağı tarihi gündemine aldı. KPSS Genel Kültür- Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavları için geç başvurular ÖSYM'nin sitesi üzerinden yapılabilecek. İşte 2024 KPSS geç başvuru tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2024 - 20:53 Güncelleme: 21.05.2024 - 20:53
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        • 1

          Kamu Personel Seçme Sınavı lisans başvurularının sona ermesinin ardından gözler, KPSS geç başvuru tarihlerini çevrildi. Bilindiği gibi KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT geç başvuru ücreti yüzde 50 artırımlı olarak ödenmektedir. Peki, "KPSS geç başvuruları ne zaman başlıyor, nasıl başvuru yapılır? KPSS geç başvuru ücreti ne kadar?" İşte KPSS geç başvuru tarihleri...

        • 2

          KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ 2024 NE KADAR?

          KPSS geç başvuru ücreti yüzde 50 artırımlı olarak ödenmektedir.

          KPSS Lisans geç başvuru ücreti 525 TL

          KPSS Alan Bilgisi geç başvuru ücreti 352,5 TL

          KPSS ÖABT geç başvuru ücreti 525 TL oluyor.

        • 3

          KPSS LİSANS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

          KPSS lisans geç başvuru işlemleri 22-23 Mayıs 2024 tarihlerinde alınacak.

        • 4

          KPSS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

          KPSS geç başvuru işlemleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak.

          KPSS GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          2024 KPSS SINAV TARİHLERİ

          Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz,

          Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz, 2. gün oturumları 21 Temmuz,

          KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos,

        • 6

          KPSS Ön Lisans 1 Eylül,

          KPSS Ortaöğretim 15 Eylül,

          KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül’de yapılacak.

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