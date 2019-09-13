13 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
KPSS lisans branş bazında sıralama 2019 listesi, 2018 yılında KPSS'ye katılan adaylar tarafından merak konusu oldu. ÖSYM resmi internet sayfasında KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim düzeyinde sınava giren adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamarı yayınladı. Adaylar güncel sıramaları aday şifrelerini ve TC kimlik numaralarını ÖSYM'nin ais sisteminden kontrol edebilecek.
KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA 2019
Adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.
Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımayacak ve değerlendirmelerde ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınacak.
KPSS BRANŞ SIRALAMASI NEDİR?
Kamu Personeli Seçme Sınavına katılan bir adayın, herhangi bir puan türünde rastgele seçtiği bölümlerden mezun olan adaylar içerisindeki sıralamasını gösteren sıralamadır. Bir Bilgisayar Mühendisi, herhangi bir puan türünde kendi branşından sınava katılan adaylarla olan başarı sıralaması öğrenebileceği gibi, aynı puan türünde sınava katılan Endüstri Mühendisleri arasında, kendi başarı sıralamasını da öğrenebilmektedir. Başarı sıralamasını sadece mezun olunan bölüm üzerinden değerlendirmek, merkezi atamalarda yer alan kadroların tamamında doğru sonuç vermeyecektir.
KPSS BRANŞ SIRALAMASINA NASIL BAKILIR?
KPSS sonuçlarının ardından, adaylar için dört farklı merkezi atama yapılmaktadır. Bu atamalarda personel almayı planlayan bazı kamu kurum ve kuruluşların kadroları yayımlanmaktadır. Merkezi atamalarda yer alan kadrolar içerisinde, bu kadrolara başvuru yapabilecek kişilerde olması gereken özellikler belirtilmektedir. Bazı kadrolara sadece belirli bir bölümden mezun olanların başvuru yapabileceği belirtilirken, bazı kadrolara ise birden fazla bölüm mezununun başvuru yapabileceği belirtilmektedir. Örneğin, bir işletme bölümü mezunu için sadece kendi bölüm mezunları ile başvuru yapabileceği kadrolar açılabileceği gibi; iktisat, kamu yönetimi ve maliye bölümü mezunları ile başvuru yapabileceği kadrolarda açılabilecektir. O halde, ikinci durumdaki bir kadro için bu kişinin sadece kendi bölüm mezunları arasındaki başarı sıralamasına bakması doğru olmayacaktır. Bahsi geçen dört bölümden de sınava katılan adaylar arasındaki sıralaması bu kadroya yerleşip yerleşemeyeceğini belirleyecektir.
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