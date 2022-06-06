Kamuda memur olma hayaliyle sınava girecek olan milyonlarca aday için başvuru heyecanı devam ediyor. Sınava girecek kişiler "Başvuru tarihleri ne zaman sona erecek, başvuru nasıl yapılır?" ve "KPSS başvuru ücreti ne kadar?" Sorularının yanıtını arıyor. KPSS Lisans kapsamında KPSS Alan Bilgisi, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi başvurusu için son gün ise 6 Haziran Pazartesi. İşte, merak edilen soruların yanıtı ve ÖSYM takvimi ile KPSS başvuru ve sınav tarihleri...