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KPSS lisans başvuruları için son gün ne zaman? 2022 ÖSYM KPSS başvurusu nasıl yapılır, sınav harcı hangi bankaya yatırılacak? 2022 KPSS lisans başvuru ekranı!

KPSS lisans başvuruları için son gün ne zaman? 2022 KPSS başvuru ve sınav tarihleri belli oldu!

KPSS lisans başvuruların ne zaman sona ereceği sınava girecek memur adayları tarafından en çok sorulan soruların başında yer aldı. KPSS lisans başvurularının 24 Mayıs'ta başlamasının ardından henüz başvurusunu tamamlamayan adaylar "KPSS lisans başvuruları için son gün ne zaman?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans başvurularını tamamlayan adaylar sınav gününü beklemeye başladı. İşte KPSS hakkında merak edilen soruların yanıtı...

29.05.2022 - 13:31 | Güncelleme: ABONE OL

  • KPSS sınavına kısa bir süre kalırken adaylar için lisans düzeyinde başvuru süreci başladı. KPSS lisans sınavlarına katılım göstermek isteyen memur adayları "KPSS lisans başvuruları nasıl yapılır, sınav harcı hangi bankaya yatırılır, KPSS sınavı ne zaman?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki KPSS lisans başvuruları için son gün ne zaman? İşte detaylar...

  • KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

    2022 LİSANS KPSS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • 2022 KPSS LİSANS BAŞVURU TARİHLERİ

    2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT başvuruları, 24 Mayıs – 06 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacaktır. DHBT başvuruları ise 07 – 17 Ekim 2022 tarihleri arasında olacaktır.

    Ücret ödeme için son gün, 7 Haziran 2022 olarak belirlendi.

  • KPSS 2022 ÖNLİSANS BAŞVURU TARİHLERİ

    KPSS önlisans başvurusu 03 Ağustos 2022 ile 15 Ağustos 2022 günleri arasında alınacak.

  • KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ

    KPSS Ortaöğretim başvuruları 01 Eylül 2022 ile 13 Eylül2022 tarih aralığında gerçekleştirilecek.

     

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