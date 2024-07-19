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        Haberler Bilgi Gündem KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav tarihleri: KPSS Alan Bilgisi 2. gün sınavı ne zaman yapılacak sınav ne zaman başlıyor?

        KPSS Lisans sınav tarihleri: KPSS Alan Bilgisi 2. gün sınavı ne zaman?

        Memur olmak isteyen binlerce adayın sınav maratonu devam ediyor. Üç oturumda yapılan Alan Bilgisi sınavlarının iki oturumu tamamlandı. Adaylar bugün son oturuma giriyor. Peki, KPSS Alan Bilgisi 2. gün sınavı ne zaman başlıyor? İşte, Alan Bilgisi sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve diğer detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2024 - 09:11 Güncelleme: 19.07.2024 - 09:11
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        • 1

          KPSS Lisans sınavları devam ediyor. Alan Bilgisi sınavlarının iki oturumu tamamlandı ve gözler üçüncü yani son sınava döndü. Üç farklı uzmanlık alanı üzerinde gerçekleştirilecek sınavda, adaylar memur olmak için bir kez daha ter dökecek. Peki, KPSS Aln Bilgisi 2. gün sınavı ne zaman başlıyor? İşte, detaylar...

        • 2

          2024 KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ 2. GÜN SINAVI NE ZAMAN?

          KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum 21 Temmuz Pazar saat 10.15'te yapılacak. Bu oturum, işletme, muhasebe ve istatistik alanlarında olacak.

        • 3

          ALAN BİLGİSİ 2. GÜN SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

          Sınava girecek adaylar, aşağıdaki linkten Alan Bilgisi 2. gün sınavı için giriş belgesi alabilir.

          KPSS ALAN BİLGİSİ 2. GÜN SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          2024 KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          2024 ÖSYM takvimine göre; KPSS Lisans sonuçları 23.08.2024 tarihinde açıklanacak.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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