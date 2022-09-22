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KPSS iptal mi? 2022 KPSS lisans iptal mi edilecek, olacak, son durum ne?

KPSS Lisans oturumu iptal mi edilecek? 2022 KPSS iptal mi, son durum ne?

KPSS sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre ikinci kez düzenlenen sınav yeni bir iddia ile yeniden gündeme geldi. Kamuda memur ve personel olmak isteyen adaylar 18 Eylül tarihinde gerçekleştirilen lisans oturumundaki soruların bazı yayınevleri ile benzerlik gösterdiğini iddia ederken "2022 KPSS iptal mi?" sorgulamaları hız kazandı. İşte detaylar...

22.09.2022 - 11:43 | Güncelleme: ABONE OL

  • ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS sınavının cevap anahtarı geçtğimiz günlerde yayınlanmıştı. Gözler sınav sonucuna çevrilmişken Twitter başta olmak üzere birçok sosyal medya platformu üzerinden yapılan yorumlar sonrası  "KPSS 2022 iptal olacak mı?" ve "KPSS yeniden iptal mi edilecek?" soruları yanıtını arıyor. İşte KPSS lisans oturumu ile ilgili merak edilen sorular ve yanıtları...

  • KPSS LİSANS OTURUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

    ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS lisans sınavı 18 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirildi.

  • KPSS İPTAL Mİ OLACAK?

    Sosyal medya üzerinden ortaya atılan iddialar sonucu gündeme gelen "KPSS lisans oturumu iptal mi?" sorusunun yanıtına ilişkin henüz resmi kaynaklardan gelen bir açıklama bulunmuyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapılması durumunda haberimizde yer vereceğiz. 

  • KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre; 18 Eylül'de başlayan KPSS maratonu, 9 Ekim tarihinde son oturumun yapılmasıyla bitecek. ÖSYM tarafından KPSS sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.

  • KPSS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

    ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, oturumların temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u yayımlandı.

     

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