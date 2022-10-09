KPSS maratonu devam ediyor. Bu sene ikinci kez yapılan KPSS bir oturumu daha 9 Ekim Pazar günü gerçekleşecek. Peki, 9 Ekim KPSS gününde toplu taşıma ücretsiz olacak mı? İşte, detaylar...

KPSS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? 9 Ekim gerçekleşecek KPSS Ön Lisans Sınavı saat 10.15'te başlayacak ve 12.15'te sona erecek. Sınav; Genel Yetenek ve Genel Kültür olmak üzere iki ayrı bölümden oluşacak.

9 EKİM KPSS GÜNÜNDE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ OLACAK MI? 9 Ekim 2022 Pazar günü gerçekleşecek KPSS Ön Lisans sınavı için toplu taşımanın ücretsiz olacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Detayları haberimizden takip edebilirsiniz.