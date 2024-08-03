2024 KPSS ÖABT SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?

Uygulanacak sınavlarla ilgili bilgi veren Başkan Ersoy, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

‘’Pazar günü gerçekleştireceğimiz KPSS oturumlarına 461 bin 763 aday başvurdu. İlk oturum olan ÖABT saat 10.15'te başlayacak. Adaylara alanlarına bağlı olarak 75 soru için 120 veya 150 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınav, adayların alanlarına bağlı olarak 12.15 veya 12.45'te sona erecek.

İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alan Sınavı ise saat 14.45'te başlayacak, adaylara 75 soru için 120 dakika cevaplama süresi verilecek ve uygulama 16.45'te sonra erecek.

İlk oturuma saat 10.00'dan, öğleden sonra yapılacak ikinci oturuma ise saat 14.30'dan sonra aday alınmayacak. Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar 30 dakika ek engelli sürelerini kullanabilecek.’’