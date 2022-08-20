Kamu Personeli Seçme Sınavı ön lisans başvuru tarihleri merak ediliyor. ÖSYM tarafından güncellenen sınav ve başvuru takvime göre KPSS ön lisans sınavı 9 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınava az bir süre kalırken adaylar için KPSS geç başvuru tarihlerini haberimizde derledik. Peki, KPSS ön lisans geç başvuru ücreti ne kadar? İşte merak edilenler...