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Dikkat: KPSS geç başvuru tarihleri: 2022 KPSS Ön lisans geç başvuruları başladı mı ne zaman? ÖSYM 2022 KPSS Ön Lisans geç başvuru ücreti ne kadar?

Geri sayım! KPSS Ön lisans geç başvuruları ne zaman? 2022 KPSS Ön lisans geç başvuru ücreti kaç TL?

KPSS başvurularını 3 - 16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştiremeyen binlerce kamu personeli adayı KPSS ön lisans geç başvuru tarihlerini araştırıyor. ÖSYM kılavuzu ile KPSS ön lisans geç başvuru tarihleri ve ücreti netlik kazandı. İşte detaylar...

20.08.2022 - 16:28 | Güncelleme: ABONE OL

  • Kamu Personeli Seçme Sınavı ön lisans başvuru tarihleri merak ediliyor. ÖSYM tarafından güncellenen sınav ve başvuru takvime göre KPSS ön lisans sınavı 9 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınava az bir süre kalırken adaylar için KPSS geç başvuru tarihlerini haberimizde derledik. Peki, KPSS ön lisans geç başvuru ücreti ne kadar? İşte merak edilenler...

  • BAŞVURU TARİHİ UZATILDI!

    Kamu Personeli Seçme Sınavı Ön lisans başvuruları 3 Ağustos Çarşamba günü itibarıyla alınmaya başlandı. ÖSYM, normal şartlarda 15 Ağustos günü bitmesi gereken başvuru tarihini 16 Ağustos'a kadar uzattı. Memur olma hayaliyle sınava girmek isteyen adaylar KPSS Ön Lisans başvurularını 16 Ağustos Salı gününe kadar gerçekleştirdi.

  • BAŞVURU TARİHİ UZATILDI!

    Kamu Personeli Seçme Sınavı Ön Lisan başvuruları 3 Ağustos Çarşamba günü itibariyle alınmaya başlandı. ÖSYM, normal şartlarda 15 Ağustos günü bitmesi gereken başvuru tarihini 16 Ağustos'a kadar uzattı. Memur olma hayaliyle sınava girmek isteyen adaylar KPSS Ön Lisans başvurularını 16 Ağustos Salı gününe kadar gerçekleştirdi.

  • 2022 KPSS ÖN LİSANS GEÇ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

    Kamu Personeli Seçme Sınavı Ön Lisans başvuruları 3 - 16 aAğustos günleri arasında gerçekleştirildi. 2022 KPSS Ön Lisans geç başvuruları ise 23 - 24 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak.

  • KPSS ÖNLİSANS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Adaylar, 23 ila 24 Ağustos günlerinde KPSS Ön Lisans geç başvurularını gerçekleştirebilecekler. Başvurular, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla ve ya elektronik ortamda ÖSYM'nin intenet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecekler.

    2022 KPSS ÖN LİSANS GEÇ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ.

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