2021 KPSS geç başvuruları için artık aramalar başladı. Kamuda görev yapmak isteyen binlerce aday, bugün sona erecek başvurular sonrası şimdi de KPSS geç başvuruları ne zaman başlıyor sorusununun cevabını arıyor. İşte 2021 KPSS geç başvuru tarihi...
KPSS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT oturumları için geç başvuru tarihi 22-23 Haziran 2021 olarak belirlendi.
Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek.
KPSS BAŞVURU ÜCRETİ
KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür - Eğitim Bilimleri (Her bir oturum için): 90 TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her bir oturum için): 65 TL
ÖABT (Her bir ÖABT alanı için): 90 TL
KPSS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?
KPSS lisans sınavı başvurusunda bulunacak adayların ücretleri yatırabileceği bankalar şöyle
Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz)
Sınav ücretini online ödemek için ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan 'ÖDEMELER' alanından kredi kartı/banka kartı kullanmak mümkün.
Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine; TC kimlik numarası, adı ve soyadı ile birlikte oturum sayısına bağlı olarak ne kadar ücret yatıracağını söylemeleri gerekiyor.
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