KPSS sonuçları tüm sınavlar bittikten sonra açıklanacak. Sınav bugün 10.15 itibariyle başladı. 130 dakika sürecek olan KPSS, hakkında araştırmalar yapılıyor. Adaylar sınavın son dakikasına kadar beklediği taktirde 12.25'te çıkacak. Fakat sınavın ilk 100 dakikası ve son 15 dakikası içinde çıkmak yasak olacak. Adaylar, genel yetenek sınavında 60, genel kültür sınavında 60 soru cevaplayacak.