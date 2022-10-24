Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar? 2022 ÖSYM KPSS DHBT sınavı ne zaman? İşte tarihler

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi geç başvuruları başlıyor! İşte son gün

KPSS sonuçlarının açıklanmasının akabinde Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavına girecek olan adaylar geç başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. 7-17 Ekim tarihleri arasında 2022 KPSS DHBT başvuruları tamamlanmıştı. Başvuru sürecini kaçıran adaylar geç başvuru tarihlerini kaçırmak istemiyor. İşte 2022 ÖSYM KPSS DHBT geç başvuru tarihleri…

Giriş: 24.10.2022 - 09:56 | Güncelleme: ABONE OL

  • 2022 KPSS DHBT başvuruları 7-17 Ekim tarihleri arasında tamamlandı. Bu tarihler aralığında işlem yapan adaylar için gözler geç başvuru sürecine çevrildi. KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı için geri sayım başlamışken adayların son şansı olan geç başvuru için son tarihi kaçırmaması gerekiyor. Peki, KPSS DHBT geç başvuru ne zaman? 2022 KPSS DHBT sınavı ne zaman? İşte KPSS DHBT geç başvuru ekranı

  • KPSS DHBT GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

    ÖSYM tarafından yayımlanan takvim sonrasında KPSS DHBT başvuruları 7-17 Ekim tarihlerinde tamamlanmıştı. Başvurularını yapamayan adaylar için geç başvuru tarihleri belli oldu.

  • Buna göre; KPSS DHBT geç başvuruları 25 Ekim tarihinde gerçekleşecek. Başvurular saat 23:59'da son bulacak.

    KPSS DHBT GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

  • KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN?

    2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT), 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacaktır. Sınav sonuçları ise 16 Aralık günü erişime sunulacak.

  • KPSS DHBT GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    25 Ekim günü saat 10:15'te başlayacak olup 23:59'da son bulacak DHBT'de sınav ücreti geç başvuru döneminde yüzde 50 artırımla 172,5 TL'ye denk geliyor.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.