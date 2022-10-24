KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi geç başvuruları başlıyor! İşte son gün

2022 KPSS DHBT başvuruları 7-17 Ekim tarihleri arasında tamamlandı. Bu tarihler aralığında işlem yapan adaylar için gözler geç başvuru sürecine çevrildi. KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı için geri sayım başlamışken adayların son şansı olan geç başvuru için son tarihi kaçırmaması gerekiyor. Peki, KPSS DHBT geç başvuru ne zaman? 2022 KPSS DHBT sınavı ne zaman? İşte KPSS DHBT geç başvuru ekranı…