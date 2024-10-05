Yılın son KPSS sınavı olan Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları için geri sayım başladı. 142 bin 482 adayın başvurduğu, 40 sorudan oluşan DHBT sınav sonuçları için ÖSYM tarih verdi. Peki, DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, DHBT sonuç sorgulama ekranı...