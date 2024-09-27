KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile KPSS DHBT sınav sonuçları sorgulama ekranı
Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı 22 Eylül'de tamamlandı. ÖSYM sınav takviminde KPSS DHBT sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin bilgilere yer verdi. 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanan 2024 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı'nın temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarları (her test için %10) erişime açılmıştı. Kamuda memur olmak isteyen vatandaşlar KPSS sonuçlarını sorguluyor. Peki KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
- 1
KPSS DHBT sonuç tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu. Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı DHBT’nin 9-15 Ağustos 2024 Tarihleri arasında başvuruları tamamlanmıştı. KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi 22 Eylül tarihinde uygulandı. Kamuda görev almak isteyen vatandaşlar sınav sonuçlarını bekliyor. Peki KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 2
KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi sonuçları 16 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak. DHBT sonuç bilgisinde adayların doğru yanlış sayıları ile ilgili öğrenim düzeyindeki KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları yer alacak.
KPSS DHBT SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2024
KPSS DHBT sınav soruları ve cevapları erişime açıldı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 22 Eylül Pazar günü yapılan KPSS DHBT’ye 142 bin 482 aday başvurdu. ÖSYM'den konuyla ilgili gelen açıklama şu şekilde:
22 Eylül 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı’nın (DHBT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için %10) aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 22 Eylül 2024 tarihinde saat 13.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci, 2 Ekim 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
- 3
SINAV SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)/Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda ve ilgili yabancı dilde alınan YDS/e-YDS sonucu (2024 yılında 2024-YDS/1 ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2024 e-YDSsonucu) kullanılacaktır.
KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS-1/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve buadaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS’de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.
-
- 4
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirmedışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdansonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, budoğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.
Tablo-1’deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo2’de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarınıkullanacaklardır.
Tablo-2’de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden ve YDS puanlarından elde edilen standart puanlar kullanılarakağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için buadayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir.
Adayların ASP’leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdakiformül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmişolacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göreçağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.