26 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
KPSS DHBT sınav sonuçları ÖSYM'nin duyurusu ile açıklandı. 2018 KPSS DHBT sınavına, kamuda kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmek isteyenler katıldı. KPSS DHBT sınavındaki soru ve cevaplar, sınavdan 2 gün sonra ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. Adaylar doğru cevaplarla kendi cevaplarını kıyaslayarak puanlarını hesaplamaya çalışmışlardı. Peki KPSS DHBT sınav sonuçları nereden nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM giriş ve KPSS DHBT sonuç sayfası...
KPSS DHBT SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınav sonuçları ÖSYM'nin yaptığı duyuru ile adayların erişimine açıldı. ÖSYM'nin yaptığı açıklama şu şekilde:
"09 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (2018-DHBT) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına, 26 Aralık 2018 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebilirler"
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KPSS DHBT CEVAP KÂĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI
09 Aralık 2018 tarihinde uygulanan 2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 26 Aralık 2018 tarihinde saat 16.40'dan itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.
Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.
Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.
2018 - DHBT SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER
Öğrenim Düzeyi
Uygulanan Testler
Ortalama
Standart Sapma
Soru Sayısı
Sınava
Başvuran Aday Sayısı
Sınava Giren Aday Sayısı
Sınava
Girmeyen Aday Sayısı
Sınavı Geçersiz Aday Sayısı
Ortaöğretim
DHBT-1
6,386
3,302
20
86764
82061
4703
36
Ortaöğretim
DHBT-2
6,115
3,484
20
Ön Lisans
DHBT-1
8,573
3,683
20
45803
43.386
2.417
21
Ön Lisans
DHBT-2
5,306
3,005
20
Lisans
DHBT-1
10,637
3,621
20
28850
27.715
1.135
6
Lisans
DHBT-2
8,244
3,512
20
B GRUBU KADROLAR İÇİN TERCİH ALINMASI
Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı ÖSYM’nin internet adresinden adaylara duyurulacaktır.
Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz. Ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra Merkezimiz tarafından yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.
B GRUBU KADROLARA YERLEŞTİRME
Adaylar, ÖSYM tarafından B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemleri ile ilgili esaslar Tercih Kılavuzunda yer alacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
Yerleştirmede adayların ÖSYM'ye internet yoluyla gönderdiği bilgiler esas alınacaktır. Yerleştirme sonuçları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, adaylara ve Devlet Personel Başkanlığına internet yoluyla, elektronik ortamda bildirilecektir.
B GRUBU KADROLARA ATANMA
ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanacaklardır. Ancak, atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.
HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR
KPSS'de yüksek puan almak, kamu kurum ve kuruluşlarında görev almada tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile başvuru sırasında verdiği bilgiler yüzünden yerleştirmesi yapılamayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının atama için öngördükleri koşulları karşılayamayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.
DİKKAT: Sınavlarda uygulanacak soruların telif hakları ÖSYM’ye aittir. Sorular, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından yayımlanmasına karar verilenler hariç, hiçbir kişi veya kuruma verilmez. Sorular, basılı ya da internet ortamında yayınlanamaz. ÖSYM’nin yazılı izni olmadan, hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, kullanılması ya da yayınlanması yasaktır. Aksi yönde fiillere karşı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince kanuni yollara başvurulacaktır.
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