KPSS DHBT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KPSS DHBT Sınavı ile ilgili ÖSYM'den gelen yazılı açıklama şu şekilde;

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavına (DHBT) başvurular, 07 – 17 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Diyanet İşleri Başkanlığı’nda din hizmetlerinde görev almak isteyen adaylar, KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorundadır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-KPSS kılavuzlarında yer almaktadır. Adaylar, kılavuzlara aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların kılavuzları dikkatle incelemeleri gerekmektedir."