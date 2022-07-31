Kentte sabah saatlerinde yoğun araç trafiği oluşurken, sınava yetişmek için 1 saat önce yola çıkan adaylar ve yakınları, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Yoğunluğu azaltmak için kavşaklarda trafik ekipleri görev aldı. Sınav merkezlerinden biri olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin girişinde oluşan araç kuyruğu drone ile havadan görüntülendi. (Fotoğraf: İHA)