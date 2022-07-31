Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
KPSS'de sınav maratonu... Son dakika: KPSS öncesi yoğun trafik havadan görüntülendi - Güncel haberler

KPSS öncesi yoğun trafik havadan görüntülendi

Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon 500 bin adayın katılım göstermesi beklenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans sınavı bugün 10.15’te başladı. Yoğun trafiğin oluştuğu Eskişehir'de KPSS 2022 lisans oturumuna 3 dakika geç kalarak sınava alınmayan bir aday kapıyı zorladı, cama vurdu. Türkiye'nin birçok kentinden de benzer görüntüler kaydedildi

31.07.2022 - 12:45 | Güncelleme: ABONE OL

  • Eskişehir’de, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) öncesinde sınav merkezlerine giden yollarda yoğun araç trafiği oluştu. (Fotoğraf: İHA)

  • KPSS 2022 lisans sınavları bugün gerçekleştirilen genel yetenek ve genel kültür testleriyle başladı. (Fotoğraf: DHA)

  • Sınav heyecanı yaşayan memur adayları geç kalmamak için sabahın erken saatlerinde yola çıktı. 10.15'te başlayan sınav için girişler, saat 10.00’da sona erdi. Eskişehir’de belirlenen okullarda sınava giren adaylar, hedefleri için sıralardaki yerini aldı. (Fotoğraf: DHA)

  • Kentte sabah saatlerinde yoğun araç trafiği oluşurken, sınava yetişmek için 1 saat önce yola çıkan adaylar ve yakınları, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Yoğunluğu azaltmak için kavşaklarda trafik ekipleri görev aldı. Sınav merkezlerinden biri olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin girişinde oluşan araç kuyruğu drone ile havadan görüntülendi. (Fotoğraf: İHA)

  • SINAVA GİREBİLMEK İÇİN KAPIYI ZORLADI, CAMA VURDU

    Kentte ayrıca KPSS 2022 lisans oturumuna 3 dakika geç kalarak sınava alınmayan bir aday kapıyı zorladı, cama vurdu, “Ben önceden girmiştim. Sınav giriş belgemi unuttuğum için geri çıktım” diyerek görevlileri ikna etmeye çalıştı. (Fotoğraf: İHA)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.