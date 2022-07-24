KPSS başvuru ve sınav tarihleri! ÖSYM ile 2022 KPSS önlisans, ortaöğretim, lisans başvuru ve sınav tarihleri ne zaman, sınavlar hangi tarihte açıklanacak?

KPSS başvuru ve sınav tarihleri! ÖSYM ile 2022 KPSS önlisans, ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri ne zaman?

KPSS başvuru ve sınav tarihleri gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. KPSS lisans başvurularının 6 Haziran tarihinde sona ermesinin ardından, gözler önlisans ve ortaöğretim başvuru ve sınav tarihlerine çevrildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) KPSS sınav takvimini açıklarken, kamuda kariyer hedefi olanlar konuya ilişkin araştırmalarını sıklaştırdı. İşte detaylar...

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