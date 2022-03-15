KPSS başvuruları için geri sayım başladı. Kamu kurumlarında çalışmak isteyen vatandaşların iş başvurusu yapabilmek için ihtiyaç duyduğu KPSS sınavı için yeni tarihler 2022 ÖSYM sınav takvimi aracılığıyla duyurulmuştu.

18/3/2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda ilk olarak 2002 yılında ÖSYM tarafından hazırlanıp, uygulanmaya konan KPSS sınavı tarihleri araştırılıyor. İşte 2022 KPSS (Alan bilgisi, Genel yetenek, ÖABT, Ön lisans) başvuru ve sınav tarihleri...